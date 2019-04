A JC Group Racing Team vai disputar todas as oito provas Campeonato de Portugal de Montanha e os quatro eventos do novo Open de Portugal Velocidade, respetivamente, nos

circuitos do Estoril, Braga, Vila Real e Portimão, segundo anunciou José Ferreira Correia.

Campeão nacional de GT e vice-campeão absoluto em 2018, com o Nissan GT-R Nismo GT3, José Correia prepara-se agora para um novo desafio na sua carreira, que é o pilotar um protótipo italiano da marca e modelo Osella PA2000 Evo2, na nova temporada do Campeonato de Portugal de Montanha 2019, um dos dois modelos adquiridos este ano pela equipa minhota, a estrear já este fim de semana na Rampa da Penha, em Guimarães.

“Toda a nossa equipa está preparada para o início do campeonato e espero que possamos discutir os primeiros lugares já na Rampa da Penha”, disse o líder da equipa bracarense, tendo destacado que “as condições climatéricas serão sempre uma incógnita nesta prova”.

Mas no seu caso particular, José Correia, CEO da JC GROUP, explicou que “como estou ainda numa fase de adaptação ao Osella, seria preferível termos um piso seco, mas vamos dar o nosso melhor, seja em que condições, mas procurando sempre os primeiros lugares”.

Gabriela Correia, a “Princesa da Montanha”

Com apenas 16 anos, Gabriela Correia já é um dos rostos do Campeonato de Portugal de Montanha, esperando agora dar um salto qualitativo na sua performance ao volante do SEAT León Mk3, tendo sido a melhor piloto logo na sua época de estreia, no ano de 2018.

“Claro que este ano já tenho outras referências do carro e do campeonato, embora nunca tenha feito esta prova na Penha, foi a única que não realizei a época passada, por não ter ainda completado 16 anos de idade”, disse Gabriela Correia, conhecida pelo cognome de “Princesa da Montanha”.

“Terei de aprender a rampa nas primeiras subidas, tal como aconteceu em quase toda as provas do ano passado, por isso a estratégia será semelhante”, salientou Gabriela Correia, afirmando “querer evoluir ao longo do fim de semana e começar o campeonato com um bom resultado na minha categoria e na geral absoluta”, confirmando que tal como José Correia vai dividir-se entre a Montanha e a Velocidade durante esta temporada de 2019.

O diretor desportivo da equipa minhota é Luís Borges, da Vettra Motorsport, de Braga, antigo campeão nacional de rali-cross, sendo Domingos Martins e Rafael Leal mecânicos e alta competição, com secretariado de Cristina Borges, estando toda a logística a cargo de Fernando Gomes e Amélia Carneiro.

Augusto Vasconcelos em Ford Escort Mk1

Augusto Vasconcelos, por seu turno, voltará a pilotar o Ford Escort Mk1 no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, tentando assim confirmar “as boas indicações que foi dando ao longo das últimas épocas”, segundo anunciou a equipa minhota.

“O início de um campeonato é sempre aquele momento onde nós sentimos um nervoso miudinho, mas a minha postura e os meus objetivos este ano não mudam, quero desfrutar da competição e superar-me a cada subida de prova e se no final se conseguirmos ir ao pódio absoluto e da categoria já será muito bom”, acrescentou o piloto e arquiteto de Fafe.

Primeira das oito provas que compõem todo o calendário, a Rampa da Penha – Paisagem Protegida, organizada pelo Demoporto, começará neste sábado com a primeira sessão de Warm Up às 14h00, seguida por mais duas subidas de treinos e a primeira subida oficial, às 16h15, enquanto no domingo os concorrentes entram em pista às 10h00 para o Warm Up, estando as duas subidas finais marcadas para as 11h30 e as 12h15.