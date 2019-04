O Palácio de Buckingham, a residência oficial da Rainha Isabel II, em Londres, poderia render €1.200.416 por dia caso fosse anunciado na plataforma Airbnb para alojamento local, concluiu um recente estudo levado a cabo por uma empresa global de gestão de alojamento local.

De acordo com um comunicado da GuestReady, o valor global representa o preço do aluguer de um dia nas instalações do palácio, incluindo o acesso ao jardim e às instalações da propriedade, e os cálculos foram feitos considerando o valor médio diário numa propriedade inserida na mesma zona onde está o Palácio de Buckingham.

A residência oficial da Rainha Isabel II é composta por 775 quartos, dos quais estão incluídos - mas não limitados a - 19 salas de estado, 52 quartos reais e de hóspedes, 188 quartos de funcionários, 92 escritórios e 78 casas de banho e, só graças ao elevado número de comodidades como, piscina coberta ou centro médico, o preço diário aumentaria aproximadamente 50%.

Segundo a GuestReady, uma noite num dos 52 quartos reais custaria 4.144 euros. No entanto, para quem tiver um orçamento mais limitado, a opção seria um dos apartamentos do pessoal, por 330 euros por noite.

Entre as várias estimativas destacam-se o preço do aluguer da sala de banquetes ou do jardim.

“Para quem pretender alugar a sala de banquetes, que acomoda 160 convidados, terá que desembolsar €18.568; já se preferir receber mais convidados, pode levar a festa para o jardim do palácio, onde cerca de 8.000 pessoas são convidadas para as celebrações do jardim real. O jardim do Palácio de Buckingham cobre 40 acres (16.1874 hectares) e inclui um heliporto, um lago e um campo de ténis. Para alugar esse espaço por um dia, o preço é um pouco superior a €463 mil euros”, refere a empresa.

Consulte a tabela de preços na fotogaleria.