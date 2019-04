O concerto solidário organizado por Selma Uamusse que teve lugar nesta terça-feira no Capitólio, em Lisboa, angariou 300 mil euros para o apoio às vítimas do ciclone Idai, em Moçambique.

O anúncio foi feito no final do espetáculo de três horas que contou com a participação de Conan Osíris, Salvador e Luísa Sobral, Gisela João, The Legendary Tigerman, entre muitos outros, e em que estiveram presentes o embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Os 300 mil euros que resultaram das receitas de bilheteira do concerto serão doados à AMI – Assistência Médica Internacional, à Caritas, à Cruz Vermelha Portuguesa, aos Médicos Sem Fronteiras, à associação HELPO, à Fundação Girl Move, à ACRAS e à Iris Relief.

Mas não será este o único, nem o último, espetáculo através do qual é possível ajudar as vítimas do Idai. Também as receitas de bilheteira da última apresentação de “Frei Luís de Sousa”, com encenação de Miguel Loureiro, no D. Maria II, no próximo domingo à tarde, serão doadas à Cruz Vermelha Portuguesa, anunciou esta semana o teatro.