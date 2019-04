Um estudo da faculdade NOVA IMS concluiu que a atividade prestada no SNS em 2018 permitiu um retorno de 5,1 mil milhões de euros para a economia ao reduzir o que seriam os dias esperados de faltas ao trabalho em situação de doença. O montante representa metade do financiamento anual da saúde, com os autores a assinalarem que os dados comprovam que o SNS “tem um impacto extremamente positivo quer no absentismo laboral, como na produtividade”, disse Pedro Simões Coelho, autor do estudo, citado pela agência Lusa.

O estudo realizado anualmente pela NOVA estabelece um índice que avalia a prestação do SNS a partir dos indicadores oficiais e um inquérito a uma amostra representativa da população. O Índice de Saúde Sustentável, o nome dado à ferramenta, fixou-se em 2018 em 100.7 pontos, uma descida face aos resultados de 2016 e 2017 e uma variação que os autores atribuíram a uma diminuição da qualidade técnica do SNS. Esta componente é avaliada cruzando indicadores da atividade dos hospitais que incluem a percentagem de fraturas da anca operadas em 48 horas, a mortalidade por AVC ou a prevalência de quedas em internamento. Em 100 pontos possíveis, a qualidade técnica baixou de uma pontuação de 73,8 para 71.1, ainda assim um valor maior do que o apurado em 2016.

Da parte dos utentes, há a perceção de que a qualidade do SNS se mantém relativamente idêntica mas baixou a pontuação que atribuem à facilidade de marcar consulta e acesso ao SNS. A dimensão a que os utentes atribuem uma pontuação mais alta numa escala de 0 a 100 é a qualidade dos profissionais que os atendem. O estudo concluiu também que baixou a percentagem de pessoas que refere não ter comprado medicamentos prescritos pelos médicos por causa do custo. Apenas 8,9% das pessoas que tomaram medicamentos no último ano admitiram que tinham ficado receitas por aviar quando até aqui a percentagem nunca tinha ficado abaixo dos 10%.