O ano de 2018 foi o melhor de sempre para o PortoBay: o grupo hoteleiro registou receitas consolidadas de 82 milhões de euros.

Durante o ano passado, o grupo atuou em Portugal e Brasil com 12 unidades hoteleiras, empregando mais de 1000 pessoas. Em 2018, foram registadas 910 mil dormidas, mais 3,5% do que no ano anterior.

Nos dois hotéis de Lisboa, o grupo fechou o ano com uma taxa de ocupação de 85,1%. Na Madeira, onde tem seis hotéis, atingiu os 47,2% de hóspedes repetentes. Só no Algarve é que foi registada uma descida: a taxa de ocupação anual foi de 82,5%, menos 3% do que no ano anterior. NO entanto, o número de hóspedes repetentes subiu 4%, chegando aos 32%.

Depois de ter aberto recentemente uma unidade de 4 estrelas no Porto, o PortoBay Hotel Teatro, o grupo prepara-se para abrir o segundo hotel na Invicta, o PortoBay Flores, uma unidade de cinco estrelas no centro histórico da cidade. Está prevista também a abertura do hotel Les Suites at Cliff Bay, na Madeira. Isto implicará um investimento de 23 milhões de euros.