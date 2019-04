Rui Rio pronunciou-se esta quarta-feira sobre a mais recente demissão no Governo e referiu que não será "uma, duas ou três" demissões devido a ligações familiares que vão alterar uma situação que "ultrapassou todos os limites".

"Uma coisa é demitir-se um, outra era demitirem-se todos os casos que têm vindo a público. Penso que isto ultrapassou os limites, os portugueses já perceberam que ultrapassou os limites", afirmou o líder do PSD, à margem de uma visita à Futurália, em Lisboa, citado pela agência Lusa, depois de questionado sobre a demissão do adjunto do secretário de Estado do Ambiente Armindo Alves.

O presidente do PSD referiu ainda que desconhecia a dimensão das ligações familiares socialistas no Executivo de António Costa.

"Não tinha noção que, por trás disto, estavam coisas bem mais graves, todo o aparelho de Estado enxameado de familiares de governantes e de pessoas bem posicionadas no Partido Socialista. Ultrapassou todos os limites, não é por se demitir um, ou dois ou três que altera o que quer que seja", acrescentou.