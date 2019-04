Sete anos depois da chegada ao Dragão, Kelvin está de partida em definitivo. O FC Porto anunciou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o herói do título na época 2012/13 - foi do brasileiro o golo, já nos descontos, que deu a vitória aos dragões no clássico com o Benfica, na penúltima jornada, e permitiu a ultrapassagem às águias na classificação.

Hoje com 25 anos, Kelvin estava ligado aos azuis-e-brancos até junho, mas as duas partes optaram por antecipar o final da ligação. Isto, apesar de o avançado brasileiro até ter sido inscrito na Liga a 31 de janeiro, antes do fecho do mercado de inverno, após regressar do empréstimo de dois anos ao Vasco da Gama.

Contratado no início da temporada 2011/12, ainda com 18 anos, aos brasileiros do Paraná, Kelvin foi cedido ao Rio Ave nessa época, cumprindo 27 jogos e apontando dois golos pelos vila-condenses. Na temporada seguinte foi integrado no plantel portista, alternando entre a formação principal (12 jogos e três golos) e a equipa B (13 jogos e dois golos), e teria a coroa de glória na já referida penúltima jornada, com o golo ao Benfica - que lhe valeu um lugar especial no museu do clube, denominado Espaço K.

Nunca chegaria a ser uma clara opção para nenhum dos treinadores com quem trabalhou entretanto - de Paulo Fonseca a Nuno Espírito Santo, passando por Rui Barros, Luís Castro e José Peseiro -, tendo passado por três empréstimos no Brasil: Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama. Deixa agora os dragões de vez, com um total de 26 jogos e quatro golos pela equipa principal.