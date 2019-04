Uma colisão rodoviária cortou a circulação da Estrada Nacional 14, em Ferreiros, Braga, durante cerca de uma hora, mas a circulação já foi retomada, tendo registado dois feridos ligeiros.

O alerta foi dado para o 112 perto das 17 horas desta quarta-feira, A colisão deu-se na freguesia de Ferreiros, entre o Hotel Confort Inn e a Urbanização Europa Arlindo, tendo mobilizado 13 elementos e cinco viaturas.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, estiveram nas operações os Bombeiros Sapadores de Braga, com uma viatura de desencarceramento, duas ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Moto do INEM e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) baseada no Hospital de Braga.

Apesar do aparato inicial, que apontava feridos graves, os ferimentos nas duas vítimas foram considerados ligeiros pela equipa de medicina e enfermagem da VMER de Braga, tendo sido logo transportados ao Hospital de Braga pelos Bombeiros Sapadores de Braga.

Agentes da Esquadra de Trânsito da Polícia de Segurança Pública de Braga registaram a ocorrência.