Os juízes do mecanismo para os tribunais penais internacionais (MICT) recusaram ontem o recurso apresentado pelo líder dos sérvios bósnios, Radovan Karadzic, que foi condenado a prisão perpétua por genocídio e crimes de guerra.

O pedido foi apresentado na semana passada, depois de Karadzic ter perdido um recurso e ter visto a pena ser agravada de 40 anos para perpétua.

“Não existe base legal no estatuto ou regulamento para que Karadzic recorra do julgamento ou de uma parte deste”, lê-se na decisão assinada pelo juiz-presidente do MICT, Carmel Agius.