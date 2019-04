Carlos Daniel vai regressar à RTP. O jornalista do canal aberto anunciou no ano passado que ia deixar a RTP para assumir funções de gestão de conteúdos no novo canal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas a polémica começou em fevereiro deste ano quando veio a público que a estação pública atribuiu uma licença sem vencimento ao jornalista.

"A administração confirma o regresso do jornalista, que assim continuará a contribiui para a valorização do serviço público prestado pela RTP", disse fonte da RTP, citada pela Lusa.

Em comunicado, a FPF afirmou que depois de o acordo entre a RTP e a FPF ter chegado ao fim pediu uma reunião com a administração da RTP. Na reunião, que decorreu ontem, a FPF achou "que a licença sem vencimento do jornalista Carlos Daniel deixaria, naturalmente, de fazer sentido, com a extinção do memorando", revela a nota.

Desse modo, a federação "acertou ontem a desvinculação com o jornalista Carlos Daniel, a quem agradece profundamente o empenho nestes meses de preparação do lançamento da plataforma 11".