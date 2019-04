O presidente do conselho de administração da Carris, Tiago Farias, afirmou esta quarta-feira que o número de passageiros transportados pela empresa no ultimo ano foi de 125 milhões, prevendo que este ano o número seja ainda maior.

De acordo com Tiago Farias, o elevado número de passageiros estará relacionado com "a maior frequência [de autocarros], mais horários, mais carreiras de bairro e reforço de recursos humanos” assim como com o "aumento de perto de 5% em termos de quilómetros".

"Se me perguntarem para este ano quanto esperam que seja o aumento, não consigo dizer. Este ano aconteceu uma coisa extraordinária, a alteração profunda do tarifário em dois aspetos: simplificado e mais económico", afirmou o presidente, adiantando que no mês de março houve um aumento de pedidos de cartão Lisboa Viva – sem os quais não é possível carregar os novos títulos Navegante Municipal e Metropolitano – na ordem dos 424%, segundo avança a agência Lusa.