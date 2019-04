Sérgio Conceição utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, para reagir ao castigo que lhe foi aplicado por parte do Conselho de Disciplina da FPF.

O treinador dos ‘dragões’ lamentou a ausência do dérbi e fez um apelo aos adeptos.

"3 anos depois, estamos de volta à final. 25 Maio, Mar Azul no Jamor. Agora, foco no principal objetivo, na sexta. Não me deixam sentar no banco por ser um treinador que vive a sua equipa de forma apaixonada, mas conto com TODOS a gritar tão alto quanto eu a puxar pelo nosso FCP!", lê-se na conta do Twitter.

De recordar que Sérgio Conceição está suspenso por oito dias, devido a um incidente que envolveu também um adepto do Sp. Braga, ocorrido no passado sábado.

Por esse motivo, o treinador dos azuis e brancos terá que ver a partida frente ao boavista da bancada.