O ministro do Ambiente disse esta quarta-feira que é “ainda cedo” para fazer um balanço da utilização do passe único nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que entrou em vigor na passada segunda-feira.

"O balanço que dá para fazer é a prova de que a rede de oferta de transportes está absolutamente à altura da procura. Não temos ainda nenhuns dados sobre essa procura, também não faz sentido com um dia ou dois. Sabemos, no entanto, que tem havido uma maior procura de passes", disse João Pedro Matos Fernandes, à margem do lançamento do concurso de aquisição de 15 novos elétricos da Carris.

O ministro referiu que o Metropolitano de Lisboa tem apenas duas composições paradas – no passado chegaram a estar 30 paradas no estaleiro – e a Transtejo/Soflusa tinha, na passada segunda-feira, “um navio de sobra que não está operacional, mas em face de uma pequena avaria, poderá entrar ao serviço". Estes dados são para Matos Fernandes um sinal de que os transportes públicos de Lisboa e Porto estão preparados para a procura que possa surgir.

"Está tudo a correr com naturalidade e normalidade, há mais afluência, mas nada de estranho, já prevíamos isto”, frisou o ministro do Ambiente, explicando que as pessoas "não mudam de hábitos de um dia para o outro", antecipando-se assim uma maior mudança no início do próximo ano letivo.