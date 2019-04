O Real Madrid apresentou esta terça-feira o novo estádio Santiago Bernabéu, que deverá estar pronto dentro de três anos e meio.

O atual recinto de jogo 'merengues' vai sofrer algumas reformas, como é possível ver-se nas imagens divulgadas.

A cobertura automática é a grande novidade do novo estádio, que segundo as palavras de Florentino Pérez, "será o melhor estádio do futuro", é a cobertura automática.