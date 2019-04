Afinal Cristiano Ronaldo deverá regressar aos relvados a tempo de defrontar o Ajax, para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, disputada a 10 de abril.

A notícia é avançada pelo desportivo espanhol Marca, que escreve: "Cristiano Ronaldo recuperou em tempo recorde".

Recorde-se que CR7 sofreu uma lesão ao serviço da seleção nacional no jogo contra a Sérvia, no Estádio da Luz, no passado dia 25 de março, na qualificação para o Campeonato da Europa 2020.

A presença de Cristiano Ronaldo no jogo da Juventus contra o Ajax foi logo colocada em causa devido à gravidade da lesão, no entanto tudo parece apontar que o internacional português recuperou a tempo.

Sublinhe-se que o avançado foi decisivo na eliminatória anterior da Champions, ao fazer um hat-trick contra o Atlético de Madrid, que tinha vencido a primeira mão, carimbando assim a passagem da Juventus aos quartos-de-final da liga milionária.