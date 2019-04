A banda norte-americana Pixies vai regressar a Lisboa, para apresentarem o seu novo álbum num concerto no dia 25 de outubro no Campo Pequeno.

O novo disco, o oitavo de estúdio da banda, só será lançado em setembro, apesar de ter sido gravado em dezembro de 2018 na Dreamland.

Os quatro Pixies - Black Francis, Joey Santiago, David Lovering e Paz Lenchantin - regressam à estrada após dois anos de pausa. A digressão mundial passará por 33 cidades e 16 países europeus.

Segundo a promotora Everything Is New, o concerto em Lisboa, além dos novos temas, visitará os temas mais icónicos da banda, como “Where is My Mind”, “Here Comes Your Man” e “Monkey Gone to Heaven”.

Bilhetes vão estar à venda a partir de 5 de abril.