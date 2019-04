Mais um episódio de racismo no campeonato italiano - infelizmente, ainda vai acontecendo quase semana após semana. Desta feita, teve lugar no Cagliari-Juventus, disputado na noite desta terça-feira, com o principal destinatário dos insultos e cânticos a ser Moise Kean, uma das grandes promessas da Juve e do futebol italiano - embora o médio francês Matuidi também tenha sido visado.

O avançado, de apenas 19 anos, apontou o segundo golo da Juve, aos 85 minutos (Bonucci havia aberto o marcador aos 22', num jogo onde João Cancelo não saiu do banco e Cristiano Ronaldo, ainda a recuperar de lesão, ficou fora dos convocados). Ao festejar o tento, Kean virou-se para os adeptos do Cagliari e simplesmente abriu os braços enquanto ouvia toda a espécie de ataques racistas.

Pode ver o momento a partir dos 3:10 deste vídeo:

O jovem recebeu o apoio da maior parte dos colegas, mas curiosamente um dos mais experientes, o central Bonucci, considerou que uma quota-parte das culpas também deve ser atribuída... a Kean. "O Moise sabe que, quando se marca um golo, deve-se comemorar com a equipa e pronto. Foi um mau momento e ele devia ter feito algo diferente. Acho que a culpa é 50/50. Ele estava errado e os adeptos também. Devemos ser um exemplo no futebol", disparou o central de 31 anos.

Em termos desportivos, foi mais um passeio para a vecchia signora na sua tranquila caminhada rumo ao oitavo título consecutivo na Serie A. A Juventus soma 81 pontos, mais 18 que o segundo, o Nápoles, que esta quarta-feira se desloca ao terreno do Empoli, quando faltam oito jornadas para o fim da prova.