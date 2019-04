Continuemos com a recordação de jogos entre Sporting e Benfica para a Taça de Portugal, disputados no campo do Sporting, como o que decorre hoje mesmo, em Lisboa, lá mais pela noitinha. Se ontem recordei aqui o de 1943, primeira meia-final entre os rivais na prova que, a partir de 1939, perdeu o nome de Campeonato de Portugal para se chamar Taça, cumprindo com a forma de disputa por eliminatórias diretas - aquilo que os ingleses sempre designaram por “sistema de taça” em contraponto ao “sistema de poule”, ou “sistema de campeonato”, jogado em todos contra todos -, é agora momento de falar de um dérbi que ficou absolutamente marcado pela exibição de um só homem, Manoel da Silva Costa, nome muito portuguesinho, valha-o Deus, natural de Uruguaiana, no brasileiro Rio Grande do Sul, contratado pelo Sporting ao Internacional de Porto Alegre na época de 1975-76.

Manoel manteve-se em Alvalade durante seis temporadas antes de rumar a sul, ao Algarve e ao Portimonense. No dia 12 de março de 1977 marcou três golos ao Benfica nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. No dia seguinte, A Bola titulou: “MANOOOEL!” E o Manoel do ó, como muitos lhe chamavam, passou a ser também o Manoel dos três ós.

Jimmy Hagan, o inglês que tinha conduzido o Benfica a um título de campeão cedendo apenas dois empates e vencendo todos os outros 28 jogos, entretanto despedido por uma tranquibérnia meio grotesca que teve por base um castigo aplicado a alguns dos jogadores mais pesados do plantel na véspera da festa de homenagem a Eusébio, mudara-se para o outro lado da Segunda Circular. Começara a época em grande, com uma vitória por 3-0 sobre os encarnados, mas acabaria bisonhamente o campeonato em segundo lugar, a nove pontos do seu antigo clube.

Voltou a repetir a dose. Mas não lhe serviria de muito. Nos quartos-de-final, nas Antas, viu o FC Porto aplicar-lhe corretivo idêntico: 0-3. Mas, claro, isso são contas de um rosário que não é para aqui chamado a não ser como nota de rodapé.

Festa verde Alvalade viveu uma tarde gloriosa. O Benfica surgia como favorito. Tinha outro inglês no banco, John Mortimore, e apresentava-se pletórico de otimismo. Raposa velha, Hagan não entrou em maluqueiras. Nada de se atirar para cima do adversário como se de um qualquer se tratasse. Respeito e esperteza. Dizia-se que não era grande espingarda no que a táticas dizia respeito, mas não foi de modas: pôs Matos na baliza, deixando Conhé no banco, dispensou o maliano Keita, um artista dos melhores que alguma vez passou por este lugar ensolarado à beira-Atlântico, apostou no jovem Freire, rapaz buliçoso que ainda não caíra verdadeiramente no goto dos adeptos. Os críticos não lhe pouparam elogios. E Hagan, como se sabe, não era muito simpático para a imprensa, com o seu discurso minimalista do “no comments” que deixava os repórteres com colunas vazias e uma carrada de nervos.

O futebol é mesmo assim. Não tardariam as canetas a afinar-se contra o dessa vez tão incensado Hagan mal o viram ser eliminado no Porto, e o Benfica campeão. E ele, “no comments” para aqui, “no comments” para ali, pôs-se na alheta no fim da época, a caminho do Boavista, com o qual, vejam lá como as coisas são, venceu a Taça de Portugal no ano a seguir. Sic transit gloria mundi, já diziam os romanos - toda a glória do mundo é transitória e, por transitória que tenha sido a glória de Manoel nesse dérbi de 1977, é dela que aqui se fala.

Dez minutos: 1-0. Manoel ainda só com um ó. Zezinho anulava Shéu, o médio que parecia jogar de pantufas; Vítor Gomes e Fraguito dominavam o meio-campo; Inácio tratou de acalmar o sempre irrequieto Nelinho; Baltasar, endemoninhado, ocupava todos os metros quadrados do terreno; faltou Chalana para aproximar José Luís de Nené.

A primeira parte ainda andou entre cá e lá, embora sempre com o Sporting na mó de cima, mó mesmo de moer, sobretudo a paciência a um adversário cada vez mais perdido e com menos ideias.

Eurico, Barros e Alberto não sabiam de que buraco do chão surgiria aquele diabo escuro e atarracado, com sorriso malandro e uma alegria exasperante para os defesas benfiquistas. Manoel passou a Manooel aos 52 minutos e, finalmente, a Manoooel cinco minutos mais tarde. O povo, nas bancadas, estoirava de prazer e alegria: não é assim tão banal conseguir duas vitórias por 3-0 perante os rivais preferidos, vamos e venhamos, parecia muito possível que ainda viesse aí algo de bom, ainda por cima em ano inédito de nem sequer disputar as taças europeias por via do mísero quinto lugar final da classificação anterior. A festa fez--se. Manoel ficou na história. Gente de bandeirinhas verdes e brancas espalhou--se pelas ruas de Lisboa. Com sorriso de orelha a orelha.

Taça de Portugal: Sporting x Benfica hoje às 20h45 com emissão na RTP