Mobilidade sem custos: o próximo grande passo

Porque é que o primeiro-ministro não escolheu uma linha de comboio pública para mostrar o cartão Navegante Metropolitano? Porque é que foi andar de comboio numa linha concessionada a privados?

António Costa, dois ministros, um secretário de Estado e o presidente da Câmara de Lisboa foram à festa de batismo do passe único metropolitano com uma viagem de comboio na linha da Fertagus.

Eu, que ao contrário deste Governo não tenho nenhum preconceito contra a iniciativa privada, fiquei perplexo. Mas porque é que o primeiro-ministro não escolheu uma linha de comboio pública para mostrar o cartão Navegante Metropolitano? Porque é que foi andar de comboio numa linha concessionada a privados? Será que o privado, afinal, é melhor do que o público? Ou será que todas as concessões a privados são boas a sul do Tejo e más a norte?

Estou, pelo menos desde 2015, na defesa do passe único metropolitano. Mas quero desafiar António Costa a perceber como é que o Navegante não resolve, infelizmente, nenhum dos gravíssimos problemas de degradação da Linha de Cascais. Uma infraestrutura à qual foi negada – por aquele que foi simultaneamente o pior ministro do governo PS e o pior ministro com a pasta do Equipamento em democracia – um modelo de exploração em regime de concessão igual ao da Fertagus. Que, diga-se, não só é um bom modelo pelos resultados que produz – para o público e para o privado –, mas sobretudo pelos graus de liberdade e de mobilidade com qualidade que proporciona aos cidadãos.

Com Pedro Marques de malas feitas para Bruxelas, tenho a convicção de que o tempo de discriminação da Linha de Cascais e dos milhões de utilizadores deste serviço, em pelo menos três dos mais populosos concelhos do país, está perto do fim. O primeiro-ministro e Pedro Nuno Santos, o novo ministro da tutela, sabem que têm em Cascais um parceiro para, de uma vez por todas, travar a morte da Linha de Cascais e salvar um dos mais críticos transportes pendulares do país. Cascais nunca será parte do problema. Estará sempre do lado da solução. E será sempre mais ambiciosa. Está-nos no sangue.

Há muito tempo que estamos a criar a revolução na mobilidade. Ainda o país não tinha despertado para a realidade das bicicletas e já Cascais tinha operacionalizado um programa de bike sharing.

Quase 20 anos depois, em 2016, é dado um passo decisivo. Cascais rompe com a autoridade metropolitana de transportes (à época uma não existência, uma força de bloqueio e um garrote aos interesses dos munícipes que sirvo) e reganha a soberania em matéria de política de transporte. Estávamos a um ano de eleições autárquicas e a cartada é de alto risco. De um momento para o outro, Cascais era Autoridade Municipal de Transporte (AMT) – juntou-se a Lisboa e Barreiro, os únicos três concelhos no conjunto de 18 da AML a assumir responsabilidades, o que é bem revelador da escala do desafio.

Quisemos ser AMT para fazer a diferença. E pouco tempo depois, nesse mesmo ano, nascia o MobiCascais. A ideia, revolucionária à época e objeto de estudo internacional, permitiu agregar numa só plataforma propulsionada pelas tecnologias móveis todas as formas possíveis de mobilidade – estacionamento, bicicletas, autocarros e comboio.

Em 2017 somos precursores locais da ideia de passe único: por 20€ lançámos pacotes de mobilidade acessível para todo o concelho. Mais do que garantir acessibilidade, temos como ambição instituir a gratuitidade nos serviços de mobilidade. E, ainda em 2017, ficam isentos de pagamento todos os sub-12 (hoje alargado aos sub-14) e os maiores de 65 têm tarifas com bonificação de 40%. Em 2018 integrámos o Metro e a Carris no nosso passe e, com a Santa Casa da Misericórdia, criámos o primeiro título totalmente gratuito para estudantes do ensino superior.

Em 2019 lançámos as primeiras carreiras BusCas Escolares, integraremos as trotinetes nos pacotes de mobilidade e, dentro de muito pouco tempo, teremos o primeiro autocarro autónomo do país a fazer a ligação da Nova SBE à estação de Carcavelos.

Esta breve viagem do passado ao presente tem uma marca de água: a audácia política na estratégia da mobilidade, a assunção da liberdade de movimentos como valor central na comunidade e a ideia de que o reforço do Estado social se faz, também, pela provisão de serviços de transporte rápidos, cómodos e sustentáveis para o maior número.

Temos sido, e continuaremos a ser, um território-laboratório. Um concelho onde arriscamos experimentar as políticas públicas. Avançamos por tentativa e erro, conscientes de que errar, ao contrário de cristalizar, é o menor dos problemas.

Sabemos como começou a revolução, mas não sabemos como é que ela vai acabar. A melhor maneira de a acompanhar é moldando-a.

Cascais foi a primeira autarquia do país a lançar um concurso público internacional de transporte público rodoviário. Ainda não sabemos quem é o vencedor do concurso. A decisão deverá ser conhecida em breve.

Mas há coisas que já sabemos. Sabemos que o operador está vinculado a um exigente caderno de encargos de duplicação de oferta, de maior qualidade de serviço, de novas frotas e de mais rotas e mais frequentes. Exigências que assentam num pagamento de serviço ao quilómetro – outra novidade. Este modelo permitirá lançar a mãe de todas as políticas de mobilidade: no início de 2020, todos os cidadãos de Cascais terão um passe de transporte público rodoviário gratuito dentro do concelho. A mobilidade passa a ser, por defeito, um direito de todos e cada um dos cascalenses.

É este, e não outro, o melhor caminho para garantir a coesão social do concelho. Quando tanto se fala de assimetrias, quando tanto essas assimetrias marcaram a identidade de Cascais, encontrámos na mobilidade sem custos a melhor forma de aproximar todos os pontos do concelho. A melhor e mais eficaz forma de verdadeiramente democratizar a qualidade de vida e as oportunidades para cada cidadão.

