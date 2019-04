Na madrugada deste domingo, na sequência de uma operação de fiscalização de trânsito na avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, uns agentes da PSP detiveram um motorista de táxi por especulação, depois de este ter tentado cobrar 80 cêntimos a mais a um cliente que transportava.

O passageiro, além disso, nem trazia bagagem, mas no taxímetro do motorista havia registo da taxa pelo serviço de transporte de bagagem, no valor dos tais 80 cêntimos.

O homem foi detido, tal como a sua viatura e, posteriormente, libertado com notificação para ir a tribunal.