Na manhã desta quarta-feira, um sismo de magnitude 2.2 na escala de Richter foi sentido na ilha de São Miguel, nos Açores, tratando-se este do quinto sismo registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) desde a tarde do dia de ontem.

Em comunicado, o CIVISA refere que o sismo se deu pelas 05h30 (horas locais) e que o epicentro foi registado a cerca de cinco quilómetros a sul de S. Brás, na ilha de São Miguel.

De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.