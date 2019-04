Durante o dia de ontem, terça-feira, quatro sismos foram sentidos nos Açores em pouco mais de seis horas, avança hoje o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

De acordo com os dados divulgados, os sismos ocorreram entre as 16h25 e as 22h38 locais, sendo que o último teve uma magnitude de 2,2 na escala de Richter e o epicentro localizou-se a cerca de seis quilómetros a sul-sudoeste de S. Brás, na ilha de S. Miguel.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Ponta Garça (concelho de Vila Franca do Campo) e em Porto Formoso (concelho da Ribeira Grande)", indica o CIVISA.

Antes disso, foram também sentidos três outros sismos: um às 19h33, de magnitude 2,8 na escala de Richter, também com epicentro em São Miguel, a seis quilómetros de Ribeira das Tainhas. "O sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em S. Pedro, Ribeira Seca, Ribeira das Tainhas e Ponta Garça (concelho de Vila Franca do Campo), e em S. Brás, Porto Formoso e Maia (concelho da Ribeira Grande)", explicou o CIVISA na sua página da internet.

De acordo com a mesma entidade, o sismo foi ainda sentido em Água d'Alto (concelho de Vila Franca do Campo) e nas Furnas (concelho da Povoação).

Os outros dois sismos foram também sentidos na ilha de São Miguel, um às 16h25 e outro às 17h08 locais.