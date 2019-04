Uma massa de ar frio, vinda do norte da Europa, vai chegar a Portugal mesmo em cima das férias da Páscoa e, com ela, traz novamente o frio, como já há várias semanas não se fazia sentir, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),

Assim, segundo o IPMA, na próxima sexta-feira, prevê-se "céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser de granizo", e ainda "condições favoráveis à ocorrência de trovoada".

Relativamente às temperaturas, estas deverão descer em cerca de dez graus Celsius, o que significa que vai estar tempo de inverno nos próximos dias em praticamente todo o país.