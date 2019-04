Francisca Van Dunem, ministra da Justiça portuguesa, vai visitar Angola este mês, depois de uma visita oficial ter sido cancelada há dois anos na sequência da deterioração das relações entre os dois países.

De acordo com um comunicado do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, citado pela agência Lusa, a visita oficial irá realizar-se de dia 16 a 18 de abril.

Recorde-se que em fevereiro de 2017, uma visita oficial de Francisca Van Dunem a Angola foi cancelada devido ao processo em Portugal do então vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente.

A nota do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos angolano adianta ainda que Francisca Van Dunem irá encontrar-se com o seu homólogo, Francisco Queiroz, no primeiro dia de trabalho, e efetuará uma visita ao setor de Identificação Civil e Criminal daquele departamento governamental.

No segundo dia, a ministra da Justiça portuguesa deverá encontrar-se com os juízes-presidentes do Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, Tribunal Supremo, com o procurador-geral da República, Provedor de Justiça e ainda com o ministro do Interior.

Já no terceiro e último dia da visita, Francisca Van Dunem irá à província de Benguela, onde vai visitar o Tribunal de Comarca do Lobito, recentemente inaugurado, e informar-se sobre os serviços da Justiça.

Francisca Van Dunem nasceu em Luanda a 05 de novembro de 1955.