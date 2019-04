Um incêndio florestal que irrompeu ao final da tarde desta terça-feira, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, foi já extinto ao princípio da noite.

O fogo ocorreu na Vila de Rossas, em Vieira do Minho, tendo sido combatido por doze elementos, com o apoio de duas viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, auxiliados por um meio aéreo.

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho circunscreveram as chamas, evitando a sua eventual propagação a residências da freguesia e vila de Rosas.

A GNR de Vieira do Minho registou a ocorrência.