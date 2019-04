O Braga e o FC Porto empataram esta noite a uma bola na Pedreira em jogo da 2.ª mão da meia final da Taça de Portugal.

O emblema minhoto adiantou-se no marcador nos minutos finais da primeira parte por Paulinho (41'), mas Danilo, aos 74', fixou o resultado final em 1-1.

Os dragões, recorde-se, estavam em vantagem depois de terem vencido o emblema minhoto, por 3-0, na primeira mão, disputada no Estádio do Dragão.

Com este resultado, Sérgio Conceição e companhia garantem presença no Jamor, na final da Taça de Portugal, que vai conhecer o segundo finalista na quinta-feira (4 de abril), no jogo entre Sporting e Benfica.

O Benfica parte em vantagem depois de ter vencido por 2-1, no Estádio da Luz, na primeira mão da meia-final.