A SAD do Sporting está a renegociar com o BCP e o Novo Banco o acordo de reestruturação financeira de 2014, incluindo a concessão de waiver (suspensão de pagamento) que venceu a 31 de março. A informação foi avançada pelo clube leonino em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e em causa está uma dívida na ordem dos 40 milhões de euros. “Está em curso a renegociação, com os bancos Millenniumbcp e o Novo Banco (...) pretendendo-se que a mesma esteja concluída até ao final da corrente época desportiva”, revela.

A SAD desportiva diz, no entanto, que no âmbito da estratégia de planeamento financeiro, “foi crucial a concretização, em 20 de março de 2019, de operação de cessão dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting

Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A”.

Recorde-se que, esta operação permitiu o encaixe financeiro de 65 milhões de euros, “destinando-se as receitas líquidas da mesma a substituir passivos, financeiros e não-financeiros”.