A Força Aérea portuguesa confirmou esta terça-feira que entrou “inadvertidamente” no espaço aéreo da Finlândia.

“Uma aeronave da Força Aérea, destacada na Polónia no âmbito da operação Assurance Measures da NATO, entrou inadvertidamente no espaço aéreo da Finlândia, ontem ao final da manhã. A missão decorria no Mar Báltico, entre a Estónia e a Finlândia, quando a tripulação do P-3C CUP+ efetuou uma correção de rumo e não conseguiu evitar que o raio de volta ultrapassasse em cerca de 0,3 milhas náuticas (500 metros) o limite do espaço aéreo daquele país”, refere a Força Aérea, num comunicado enviado ao SOL.

Desta forma, a Força Aérea lamenta o sucedido e “esclarece que não se tratou de uma ação premeditada, tendo esta sido consequência de uma manobra em voo”.

A informação já foi reportada às autoridades finlandesas.