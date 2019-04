Dan Reed, o realizador do documentário ‘Leaving Neverland’, que conta a histórias das alegadas vítimas de abuso sexual de Michael Jackson, está outra vez debaixo de fogo. Agora foi o biógrafo oficial do cantor que se chegou à frente para mostrar que existem declarações falsas no documentário.

James Safechuck, uma das alegadas vítimas de Michael Jackson, diz ter sido abusado sexualmente pelo artista no sótão da estação de comboios do rancho de Neverland, entre 1988 e 1992. Mike Smallcombe diz que isso é impossível, pois a estação não existia nessa altura.

Relacionados Michael Jackson. Depois da morte, perdido na Neverland Vídeo inédito de 1996 mostra Michael Jackson a ser interrogado sobre abusos sexuais de menores Divulgada coleção de Michael Jackson com conteúdo pornográfico "Quero poder dizer a verdade". As primeiras imagens do polémico documentário sobre Michael Jackson

Smallcombe revelou no Twitter que teve acesso à planta usada na construção da estação e que esta só foi aprovada em 1993 – a estação só abriu no ano seguinte.

In the last couple of hours I’ve been given access to the Santa Barbara County construction permits for the Neverland train station by my source - approved Sept 2, 1993 pic.twitter.com/xjtfvEvsUu