Darlene Souza, a capitã da equipa feminina do Benfica, foi convocada para a seleção do Brasil. A avançada de 29 anos, autora de impressionantes 96 golos em 22 jogos pelas águias, irá substituir a lesionada Cristiane, do São Paulo, e junta-se assim às colegas Tayla (defesa) e Geyse (também avançada) que já constavam da convocatória inicial.

A seleção brasileira vai disputar dois jogos particulares em Espanha entre os próximos dias 5 e 8: primeiro perante a congénere espanhola e depois frente à Escócia. Ambas as partidas servem de preparação para o Mundial, que se realizará em França no próximo verão.

Darlene soma sete internacionalizações e um golo pela seleção brasileira, a última das quais no Mundial de 2015. Tayla, por seu lado, tem quatro jogos e um golo, mas já não representa a canarinha desde 2014, enquanto Geyse ainda espera pela primeira internacionalização. No plantel encarnado, refira-se, há ainda outra internacional A pelo escrete: Rilany, média que soma 12 jogos - sete dos quais em 2018 - mas que não foi chamada desta vez.