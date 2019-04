O FC Porto apurou-se, pelo segundo ano consecutivo, para as meias-finais da UEFA Youth League. A equipa de juniores dos dragões, orientada pelo antigo lateral-esquerdo Mário Silva, venceu os dinamarques do Midtjylland no Olival por claros 3-0 e espera agora pelo vencedor do embate entre Hoffenheim e Real Madrid para conhecer o adversário na próxima eliminatória.

Os jovens azuis-e-brancos adiantaram-se no marcador logo aos 15 minutos, com Fábio Vieira a cruzar para o cabeceamento certeiro de Ndiaye. A equipa que viajou da Dinamarca ainda assustou aos 51', com Diogo Costa a opor-se em grande estilo a uma cabeçada de Tengstedt, mas o FC Porto viria a fechar o triunfo no último quarto de hora: aos 76', o recém-entrado Afonso Sousa (neto do antigo internacional António Sousa e filho de Ricardo Sousa, ambos ex-jogadores dos dragões) aumentou para 2-0, com Gonçalo Borges, também ele saído do banco, a sentenciar a partida aos 89'.

Nesta competição, o FC Porto venceu o gupo D, à frente de Lokomotiv de Moscovo, Galatasaray e Schalke 04, e já nos oitavos-de-final deixou para trás os ingleses do Tottenham, vencendo por 2-0 no Olival. Na época passada, os dragões chegaram igualmente às meias-finais: aí, caíram nos penáltis perante o Chelsea (4-5, depois do 2-2 no tempo regulamentar), que viria a ser finalista vencido ao perder com o Barcelona na final (0-3).