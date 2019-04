O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu, esta terça-feira, o treinador do FC Porto por oito dias, devido ao incidente que ocorreu entre Sérgio Conceição e um adepto do Sp. Braga, no jogo do passado sábado.

O desentendimento foi reportado pelo delegado da Liga, que registou ofensas por parte do técnico dos azuis e brancos ao adepto em questão.

O incidente conta com uma atenuante, dado que o relatório confirma que Sérgio Conceição foi provocado pelo adepto. Desta forma, foi aplicada a medida de suspensão mínima.

De salientar que a suspensão só terá início amanhã, quarta-feira, pelo que o treinador ainda se deverá sentar no banco esta noite, na partida frente ao Sp. Braga, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Já no jogo frente ao Boavista, do próximo sábado, a contar para a 28ª jornada do campeonato, o treinador deverá ficar na bancada.