Chegou à Arábia Saudita há apenas três meses, mas já ganha prémios no país. À 25ª jornada, Rui Vitória foi eleito o melhor treinador do campeonato daquele país.

O anúncio foi feito pelo Al Nassr, através das redes sociais.

Our Portuguese head coach, Rui Vitoria, won the best coach award, round 25 of MBS Professional League. pic.twitter.com/jEUdB2GWow — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 2, 2019

O técnico português conseguiu chegar à liderança do campeonato saudita, depois de ultrapassar o Al Hilal, clube que já foi treinado por Jorge Jesus.

Sobre o desempenho de Rui Vitória aos comandos do Al Nassr, Jorge Jesus falou hoje aos jornalistas no Fórum de Treinadores, em Portimão, e disse estar "surpreendido" com o percurso que o técnico tem tido. "Para mim tem sido surpreendente. O Rui vitória estava a três pontos, depois eu joguei fora e ganhei 5-1 e ele perdeu com a equipa do pedro Emanuel, ficou a seis. Êntretanto, nessa semana saio e ele fez uma recuperação espetacular. Recuperou sete pontos e agora tem um ponto de avanço", afirmou Jesus, recordando que quando saiu do comando técnico do Al Hilal deixou o clube com seis pontos de vantagem sobre o principal rival.

O antigo treinador do Sporting considera que o plantel do Al Hilal é superior ao do Al Nassr, mas está convencido de que Rui vitória se vai manter líder, numa altura em que faltam apenas cinco jornadas para terminar o campenato saudita. "Neste momento dou-lhe oitenta por cento de probabilidades de ser campeão. O Al Hilal é muito melhor do que o Al Nassr, pensava que esta equipa ia ser cameã e que até ia aumentar a vantagem pontual, mas o Rui Vitória está de parabéns.", declarou ainda Jorge Jesus.

De referir que o antigo técnico do Benfica assegurou a presença nas meias-finais da Taça, depois de uma vitória por 4-0 frente ao Al-Jeel.