O Conselho de Paris aprovou esta segunda-feira a decisão de dar o nome de Marielle Franco a um espaço da capital francesa. A proposta foi apresentada pela autarca local, Anne Hidalgo, que partilhou a notícia nas redes sociais.

“Votado! Os conselheiros parisienses aprovaram esta manhã a proposta que enviei com minha equipa: um local parisiense terá o nome de Marielle Franco, militante dos direitos humanos, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018", pode ler-se na página da autarca, no Twitter.

C'est voté ! Les élus parisiens ont adopté ce matin la proposition que je leur soumettais avec mon équipe : un lieu parisien portera le nom de Marielle Franco, militante des droits humains, élue de Rio de Janeiro, assassinée en mars 2018. #ConseilDeParis pic.twitter.com/jyFOgDQUkD — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 1, 2019

Ainda não se sabe exatamente qual será o local que vai ser batizado com o nome da ativista brasileira. Segundo avança a Globo, é possível que seja algum lugar em Marais, um bairro frequentado pela comunidade LGBT da capital francesa.

Recorde-se que Marielle Franco foi assassinada a tiro em março do ano passado.