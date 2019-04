Salvador, o segundo ‘bebé-milagre’ a nascer no Hospital de São João, no Porto, já respira sozinho. A direção do hospital revelou ontem que o bebé está a evoluir positivamente. Em comunicado, o hospital adianta ainda que o comportamento de Salvador está “adequado à sua prematuridade”.

A situação do bebé não tem passado desperecida aos olhos da família, que “está a par de toda a sua evolução clínica”. Apesar da evolução positiva, ainda não se sabe quando é que Salvador terá alta.

Salvador nasceu na semana passada, no Hospital de São João. A sua mãe, Catarina Sequeira, encontrava-se em morte cerebral desde dezembro. Na altura do nascimento, o treinador de Catarina Sequeira revelou ao i que o bebé “nasceu saudável”.