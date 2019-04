O BPI atualizou os salários dos trabalhadores em 0,5%, antecipando um aumento que venha a ser decidido na revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Este aumento será pago com efeitos retroativos a 1 de janeiro.

Mas assim que for encontrado um valor de aumento no âmbito do ACT, o BPI fará o ajustamento para o valor restante.

No final do ano contava com 4888 trabalhadores, menos 42 face a 2017.