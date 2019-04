A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) defende que alguns governos devem evitar “passos errados”. O recado de Christine Lagarde destina-se essencialmente aos países com dívidas elevadas, que numa altura de taxas de juro baixas, “têm uma margem limitada para agir” quando chegar a fase negativa do ciclo, “o que vai inevitavelmente acontecer”. E não tem dúvidas: “Falta resiliência à economia de muitos países”.

ara Lagarde, “a economia global está num momento delicado” e as expectativas não são animadoras. O FMI deverá voltar a rever em baixa as previsões de crescimento mundial para 2019 e 2020 para 3,5% e 3,6%, respetivamente. Isto depois, do organismo, em janeiro ter revisto a estimativa de crescimento para a economia mundial pela segunda vez. No entanto, só na próxima semana, é que irá atualizar previsões.

Mas apesar destes alertas, Lagarde acredita que a ação dos bancos centrais poderá contribuir para uma recuperação da economia já na segunda metade do ano. No entanto, alerta para riscos, como é o caso do Brexit, das tensões comerciais e dos mercados financeiros. Aliás, questões essas que terão ser tidas em conta no documento a revelar a 9 de abril.