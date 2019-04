José Mourinho comentou recentemente a rápida ascensão de Bruno Lage enquanto treinador da equipa principal do Benfica, elogiando-o pela forma como está a conduzir as ‘águias’.

Esta terça-feira, em conferência de Imprensa de antevisão da partida frente ao Sporting, o técnico dos encarnados reagiu, afirmando que as comparações não passam disso mesmo e que cada um deve fazer o seu caminho.

"Elogios de Mourinho? Já tive a oportunidade de agradecer as suas palavras, através do meu pai. Estamos sempre à procura de um próximo Mourinho e de um próximo Ronaldo. Eu cheguei aqui, ganhei dois ou três jogos e comparam-me com o Mourinho e fartei-me de rir. O João Félix marcou dois ou três golos e compararam-no com o Ronaldo. Fartei-me de rir", afirmou o treinador.

"Cada um tem de fazer o seu percurso. Vencer jogos é complicado, de forma consecutiva, mais ainda. Não é fácil fazer isso”, referiu ainda Lage.

Recorde-se que o Benfica joga amanhã, quarta-feira, em Alvalade, a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal