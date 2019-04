A partir de 1939, por virtude da reforma a que se procedeu no Estatuto e Regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, os Campeonatos da Liga e de Portugal passaram a designar-se, respetivamente, Campeonatos Nacionais e Taça de Portugal. Isto foi, ipsis verbis, decidido no Congresso Geral da FPF. Por isso, na época de 1942-43, a Taça de Portugal já se jogava com este preciso nome de taça. E pela primeira vez sob tal designação, Sporting e Benfica encontraram-se numa meia-final da competição. No campo do Sporting, tal como acontecerá amanhã, na segunda mão das meias-finais deste ano, mas a um jogo só. O campo do Sporting era, na altura, o Estádio do Lumiar. E o encontro foi de arrasar os nervos de um meditativo monge tibetano.

Milhares e milhares de pessoas acorreram ao Campo Grande. Um belíssimo aspeto tinham as bancadas nessa tarde de 13 de junho de 1943. De um lado e do outro, jogadores de cartel, apresentáveis em qualquer cartaz, se o futebol tivesse cartazes como as touradas: Azevedo, o incrível Azevedo, elástico como um trapezista do Circo Arriola Paramés; Cardoso, defesa de múltiplas virtudes e recursos; Peyroteo, o irmão gémeo do golo; o elegantíssimo Rogério, matador e cavalheiro; Francisco Ferreira, capaz de motivar à força de gestos e de gritos todos os companheiros; Teixeira, o Gasogénio, pleno de uma transbordante energia, que dava a ideia de ter para aí uns dez pulmões.

Ah! Que poderia o apaixonado público de Lisboa querer de melhor? A rivalidade pura na sua frente, fazendo estremecer os nervos, bulindo com as emoções apaixonadas como o vento bule com as agulhas dos pinheiros dos caminhos.

Aos oito minutos, logo aos oito minutos, Pires, interior direito dos encarnados, perde as inibições e desembrulha--se em fintas progressivas: um, dois, três adversários são enganados pelos seus trejeitos e Azevedo, solitário, não consegue negar-lhe o golo. Uma revoada de bandeirinhas vermelhas, garridas, acolhe o momento com alegria.

Mourão, Adolfo Mourão, que foi funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, rebelou-se. A sua velocidade equilibra os acontecimentos. É ele que se ergue contra uma ligeira superioridade do opositor. O leão avança sob a sua liderança, mas é pouco prático. Na baliza do Benfica, Martins é obrigado à máxima atenção, mas não muito mais do que isso.

Só que há Peyroteo, o homem de Humpata, na sua Moçâmedes natal. Um vigor irresistível brota do seu corpo maciço, da tremenda força do seu peito ancho. A passe de Canário, trepa sobre os defesa benfiquistas como se subisse um morro sem esforço. A sua cabeçada não tem resposta possível: 1-1.

Faltam dez minutos para o intervalo. A malta conforma-se. Terminará assim a primeira parte. Esperem!... Lá vai Teixeira no seu galopar atropelante. O lance é confuso para todos menos para ele: a simplicidade do seu pontapé deixa Azevedo sem reação. Quarenta e quatro minutos.

Com pressa João Vaz, o árbitro, ordena que as equipas recolham às cabinas. Um murmúrio nervoso perpassa pela assistência. Ninguém está com vontade de ver o espetáculo interrompido. Que venha a segunda parte, depressa, depressa!

Todos os jogadores parecem estar embrenhados na mesma ideia de urgência. O desafio torna-se frenético. João Cruz e Alcobia lutam na área encarnada. Há um grito: “Penálti!” O juiz decide que não. Um minuto depois, é Peyroteo que cai num choque com Gaspar. Entre ambos, as questiúnculas são famosas, servem até para pilhérias nas mesas dos cafés. O grito repete-se: “Penálti!” O juiz decide que sim. Cruz empata de novo.

O caldeirão do Lumiar está em ebulição. Golpe e contragolpe. Jogo rijo, de fazer estalar os tendões e ranger os músculos. Aos 68 minutos, Pires faz o três a dois. Tudo pode acontecer, ninguém parece ser capaz de apostar com garantia na vitória de um dos rivais, há demasiado equilíbrio para que tal pudesse valer a pena e dinheiro.

Escoam-se os segundos. E cada um deles está sobrecarregado de emoção. Teixeira remata ao poste, Manuel da Costa vê um golo anulado por offside, Cruz e Peyroteo parecem leões selvagens enjaulados na energia de Gaspar e César Correia, que os vigiam com a atenção ininterrupta de domadores de feras experimentados.

O Sporting tem dez minutos derradeiros de orgulho. Assusta, aqui e ali, mas o Benfica vai ganhando serenidade e resolvendo os problemas de forma exemplar. Percebe-se, no exterior, que o resultado não sofrerá alterações. Os encarnados seguem para a final. E a Taça será deles quando baterem, no Estádio Nacional, o V. Setúbal por 5-1. A euforia da tarde desfazia-se numa brisa morna que vinha do Tejo.

