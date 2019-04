A Comissão Europeia vai atribuir 119 milhões de euros a Portugal, com vista à renovação da linha ferroviária do norte, no troço Ovar-Gaia.

O valor atribuído por Bruxelas provém dos fundos da política de coesão e destina-se a criar "maior conforto e segurança".

A informação foi divulgada, esta terça-feira, pelo executivo comunitário, que acredita que "os passageiros beneficiarão de um tempo de viagem mais curto, maior conforto e maior segurança neste eixo" graças a estes fundos da UE.

Bruxelas sublinha que o troço em causa “faz parte da rede transeuropeia de transportes", daí a importância da sua modernização.

A atribuição destes fundos a Portugal faz parte da política de coesão da Comissão Europeia que, ao todo, vai destinar quatro mil milhões de euros a 25 grandes projetos de infraestruturas em 10 Estados-membros.

Além de Portugal, os beneficiários são a Bulgária, a República Checa, a Alemanha, a Grécia, a Hungria, a Itália, a Malta, a Polónia e a Roménia.

"Os projetos abrangem uma vasta gama de domínios: saúde, transportes, investigação, ambiente e energia", segundo Bruxelas.