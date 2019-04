Problemas para Marco Silva. Ou, no caso, para o seu guarda-redes. Jordan Pickford, titular indiscutível na baliza do Everton e da seleção inglesa, está a ser investigado pela polícia britânica por envolvimento numa rixa à porta de um pub em Sunderland, a sua terra natal, na noite de domingo.

"Às 12h19 [de segunda-feira], a polícia recebeu um relatório de uma perturbação envolvendo um grande grupo de indivíduos em Tunstall Road, Sunderland. Temos inquéritos em curso para determinar as circunstâncias à volta do incidente e localizar os indivíduos", referiu um porta-voz da polícia.

É possível ver, num vídeo que circula pelas redes sociais, o atleta de 25 anos a divertir-se no interior do pub, numa primeira instância. Mais tarde, porém, Pickford aparece já na rua envolvido em confrontos físicos com outras pessoas, acabando por ser depois afastado do local por amigos.

O próprio Everton revelou estar já a investigar o caso. "O clube tomou conhecimento de um incidente envolvendo um dos nossos jogadores e estamos a investigar o assunto", explicou em comunicado o emblema de Liverpool, que no próximo domingo recebe o Arsenal para a jornada 33 da Premier League.