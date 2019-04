Já alguma vez lhe aconteceu perguntar, enquanto estava a navegar no mural do Facebook, o porquê de aquela publicação específica aparecer? Se sim, a nova funcionalidade que a rede social de Mark Zuckerberg está a preparar é a resposta.

O objetivo desta nova ferramenta, apelidada de “Porque é que vejo esta publicação?”, é explicar como funciona o algoritmo da rede social. E mais, os utilizadores passarão a ser os donos do seu próprio feed: vão poder escolher quais as publicações que querem ver com mais destaque - como, por exemplo, publicações de uma marca que lhes interessa ou dos amigos com quem mais interagem - e ainda decidir quais as outras publicações que não lhes interessam.

Em comunicado, o gestor de produto do Facebook, Ramya Sethuraman, revelou que enquanto estava a fazer a pesquisa para criar esta nova ferramenta, as pessoas lhe disseram “que a transparência dos algoritmos do feed de notícias não era suficiente sem ferramentas correspondentes para o controlar”. O responsável disse ainda que os utilizadores querem ter mais ação sobre o seu feed e, por essa razão, decidiram facilitar a gestão do mesmo.

A ferramenta permitirá ao utilizador ver a origem das publicações e o que mais influência tem na ordem com que as publicações aparecem. O utilizador poderá ainda escolher atalhos como “ver primeiro”, “deixar de seguir”, “preferências do feed de notícias” e “atalhos de privacidade” para controlar as publicações que geralmente lhe aparecem na plataforma.

Além do algoritmo do feed, a plataforma prometeu ser mais transparente quanto à questão da escolha de publicidade. “Desde que lançámos este recurso, há mais de quatro anos, o utilizador pode ver como fatores como detalhes demográficos básicos, interesses e visitas a websites contribuem para os anúncios no seu feed de notícias. Agora vamos incluir detalhes adicionais sobre os anúncios que vê quando as informações na lista de um anunciante correspondem ao seu perfil do Facebook”, explicou Ramya Sethuraman.