O bebé que estava internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), com apenas um mês de vida, com suspeita de estar infetado com legionella teve ontem, segunda-feira, alta, adiantou à Lusa fonte da unidade hospitalar.

"A criança melhorou e teve alta hospitalar hoje", afirmou a mesma fonte, acrescentando que, no entanto, o Instituto Ricardo Jorge vai prosseguir com "análises complementares".

Recorde-se que este sábado o hospital de Évora tinha divulgado que "as primeiras análises provisórias realizadas pelo Instituto Ricardo Jorge deram resultado negativo".

O bebé esteve internado "com um quadro de infeção respiratória ligeira", avançou na sexta-feira o HESE, admitindo na altura que não estava excluída "a possibilidade de se tratar de infeção por legionella”.