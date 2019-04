Em alguns distritos do país, as temperaturas vão chegar aos 22 graus Celsius esta terça-feira, como é o caso de Santarém e Setúbal, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Já em Lisboa, os termómetros devem oscilar entre os 11 e os 20 graus Celsius e no Porto vão registar-se temperaturas que deverão variar entre os 10 e os 18 graus Celsius.

Ainda assim, há zonas do país que vão registar temperaturas mais baixas, sendo o distrito mais frio do dia de hoje a Guarda, onde os termómetros deverão variar entre os 5 e os 15 graus Celsius.

Ainda assim, o IPMA indica que pode haver a ocorrência de aguaceiros fracos, em especial na zona do interior.