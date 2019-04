“A Aldeia e a Casa dos Gatos e Braga já têm uma longa história, foi um dos pedidos do movimento político independente Braga Para Todos, conhecido por trabalhar também a causa animal, ao atual edil, Ricardo Rio, levando a que o projeto tenha sido iniciado em Braga, agora com o apoio do presidente da Junta de São Victor, Ricardo Pereira da Silva”, como explica a presidente da Abandoned Pets, Eduarda Palmeira, através de comunicado.

“Conhecemos o projeto desde que ele foi implementado, porque a Associação Movido a 4 Patas é uma associação nossa parceira e adoramos o projeto, tanto pelo amor que passa pelos animais, como pela sua eficiência, quando o Braga para Todos lançou publicamente o pedido achamos fazer sentido, pois há muitas colónias em Braga, no entanto, tivemos sempre receio sobre o local onde seriam colocadas, porque estão sujeitas a vandalismo, envenenamento dos animais e até a local de abandono, ou seja, não chega sugerir teria que existir trabalho no terreno para ver os melhores locais”, salientou aquela responsável.

O projeto criado pela associação Movido a 4 Patas com vários modelos implementados em Sinta tem, também agora o projeto implementado a Norte de Portugal, com a primeira Casa dos Gatos oferecida pela Movido a 4 Patas à associação Abandoned Pets, tendo sido o primeiro exemplar acolhido pela Junta de Freguesia de São Victor, instalando no seu jardim uma colónia.

A associação de Braga afirma que agilizará em breve uma apresentação do projeto e quer que sejam as crianças a decorar o mesmo através de pinturas, porque “queremos que este projeto esteja próximo das crianças, pois fazemos várias palestras em escolas e notamos que há uma grande vontade dos mais novos em ajudar e a par disso adoram animais e podem ainda ensinar muito aos adultos”.