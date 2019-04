A organização da Final da Liga das Nações em Portugal entre os dias 5 e 9 de junho de 2019, cujos jogos decorrerão nas cidades do Porto e Guimarães as operações de segurança nas cidades do Porto e de Guimarães proporcionaram momentos de estudo e de reflexão.

A apresentação foi realizada pelo comandante distrital da PSP de Braga, superintendente Pedro Teles, assentando sobre a organização dos jogos que terão lugar em Guimarães, tudo estando a ser feito “para que o evento seja uma festa”, afirmou aquele oficial superior da PSP, cabendo ao superintendente Mário Pereira, do Comando Metropolitano do Porto falar sobre o policiamento para o Estádio do Dragão.

O seminário contou com a presença na abertura do secretário de Estado da Juventude e Desporto João Paulo Rebelo e do diretor nacional da PSP, Luís Farinha, tendo ainda como oradores o presidente da Autoridade Nacional de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, assim como com intervenções de representantes da INTERPOL, UEFA, FPF e PSP, incluindo o Ponto Nacional de Informações de Futebol, Polícia do Qatar e a Câmara Municipal do Porto.

Foram debatidos diversos assuntos de interesse para a opinião pública, entre as quais a problemática da violência associada ao desporto, incluindo as dinâmicas dos adeptos de risco, a utilização de artefactos pirotécnicos, os comportamentos desviantes e de risco e novas tendências nacionais e internacionais.

A necessidade de articulação entre as componentes de serviço, proteção e serviço, o processo legislativo em curso para rever o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, a cooperação policial internacional para troca de informações sobre fenómeno da violência associada a eventos desportivos de cariz internacional foram destacados.

A perspetiva das autarquias locais face a estes grandes eventos desportivos e em concreto em relação à Final da Liga das Nações, tal como a organização do Campeonato Mundial de Futebol em 2022 no Qatar, num seminário organizado pela PSP, ISCPSI, Autoridade Nacional de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, tendo como media partner a Rádio e Televisão de Portugal (RTP), com o patrocínio da Padaria Portuguesa e da Delta.