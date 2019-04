A Câmara Municipal de Vieira do Minho está já a ampliar o canil da Associação Patinhas Abandonadas de Vieira (APAV), na sequência da colaboração habitual da autarquia e da recente visita às instalações do presidente da autarquia, António Cardoso.

Patrocinadas pelo Município de Vieira do Minho as obras de construção de oito boxes em cimento e tijolo com cobertura substituem assim as velhas de madeira, além da execução de nova fossa sumidoura, a beneficiação dos caminhos envolventes e ainda pela limpeza e organização dos espaços exteriores, permitindo melhores condições para os animais e visitantes, já estão em execução, tendo sido colocado parte de pavimentação em gravilha.