Hugo Araújo, ao volante de um Impreza, integrado na estrutura bracarense Bracaradox, participará no Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP 2019, depois daquele piloto de Braga ter já durante a época passada alcançado o terceiro título consecutivo em três campeonatos distintos.

O piloto bracarense Hugo Araújo, campeão 2016/17 do Troféu SuperSeven e Campeão do Troféu KIA Picanto GT CUP2018, é uma das grandes atrações de várias categorias de automobilismo, a que se associam grandes patrocinadores, que ao contrário de outros tipo de pilotos de Braga todas as épocas se veem obrigados sempre a mudar quem os patrocina.

Com o Impreza totalmente preparado em Braga, o piloto Hugo Araújo, depois de em 2018 ter sido forçado a interromper a sua participação no Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP 2018, em virtude de um infortúnio nas vésperas da Rampa do Caramulo, está agora de regresso.

“Foi com um enorme prazer que aceitei novamente o desafio proposto pela BraCarDox e estou com muita vontade de proporcionar a todos, a equipa, patrocinadores, fans, família e os amigos, um grande espetáculo e lutar de novo pelas posições cimeiras em turismos, a categoria que promete ser a mais competitiva de sempre durante esta temporada”, disse Hugo Araújo.

Já Amilton Vieira, líder da equipa bracarense, realça a importância na participação no Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP 2019, referindo que “esta competição é apaixonante, p público é algo de extraordinário e os nossos concorrentes fizeram, em 2018, com que nos sentíssemos apoiados e desejados desde o primeiro minuto e quando o desporto é assim há que fazer todo os esforços para compensar todo o carinho recebido”.

Com as cores da Meleiro4, MGB, Renarferbet, Cofertbet e Xshiftgearboxes, Hugo Araújo

prepara já os últimos detalhes para a participação na próxima Rampa da Penha Paisagem Protegida, em Guimarães, que decorrerá já no próximo fim-de-semana, organizada pela Demo Porto – Clube de Desportos Motorizados do Porto.

A prova começará no sábado, com o Warm-up a iniciar-se cerca das 14 horas, seguido de mais duas subidas de treino e uma oficial, enquanto no domingo os pilotos terão de novo um Warm-up pelas 10 horas, seguido de mais uma subida de treinos e duas oficiais.