O Parlamento britânico rejeitou esta segunda-feira as quatro propostas alternativas ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) concluído por Theresa May, que já foi chumbado três vezes. Continua assim o impasse acerca da saída do Reino Unido da União Europeia.

As duas propostas alternativas que haviam obtido mais votos na primeira votação - a realização de um referendo sobre qualquer acordo de divórcio concluído com Bruxelas e o estabelecimento de uma união aduaneira entre o Reino Unido e a União Europeia - foram rejeitadas, respetivamente, com 292 votos contra e 280 a favor e 276 votos contra e 273 a favor.

A terceira proposta, “Mercado Comum 2.0”, que previa a manutenção do Reino Unido dentro do mercado único, com a exigência de uma união aduaneira específica com a UE, foi chumbada com 282 votos contra e 261 a favor.

A última proposta - uma moção de supremacia parlamentar, dava o poder do parlamento decidir, caso não existisse acordo a dois dias do Brexit, se o Reino Unido deixaria a União Europeia sem acordo, ou se o Brexit era cancelado e permanecia na UE - foi chumbada com 292 votos contra e 191 a favor.