Samantha Josephson, de 21 anos, foi assassinada na passada sexta-feira, na Carolina do Sul, EUA, depois de ter entrado num carro particular que julgava tratar-se de um Uber que tinha chamado.

Em conferência de imprensa, as autoridades, citadas pela CNN, revelaram que a estudante entrou no carro, por volta das 02h00 da manhã, depois de ter estado com os seus colegas de universidade. O corpo foi encontrado 14 horas depois numa área rural, após o alerta do desaparecimento ter sido dado pelas amigas.

"O que sabemos agora é que ela tinha, de facto, chamado um Uber e estava à espera que este chegasse. Acreditamos que ela simplesmente entrou neste carro em particular pensando que se tratava do carro que tinha chamado", explicou a polícia.

Durante as investigações a polícia deteve um homem, de 24 anos, suspeito do crime, sendo que as motivações do mesmo são ainda desconhecidas.

A polícia baseou-se na descrição do carro em que a estudante tinha entrado para investigar o homicídio e, no interior do veículo, foi encontrado sangue da vítima, bem como o seu telemóvel e produtos de limpeza, alegadamente utilizados para limpar os vestígios do crime.